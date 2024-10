Você consegue! Ganhe bastante investindo pouco; 5 franquias indicadas

A busca por oportunidades de investimento que gerem retorno significativo tem atraído muitos brasileiros.

Entre as opções disponíveis, as franquias se destacam como uma alternativa viável para quem deseja ter seu próprio negócio, mas sem as complicações da gestão de uma equipe. Além disso, o modelo de franquia oferece a vantagem de seguir um sistema consolidado e reconhecido no mercado, facilitando a trajetória empreendedora.

Nos últimos anos, o setor de franquias se destacou por oferecer negócios acessíveis e de baixo custo. Modelos autônomos, sem necessidade de funcionários, atraem novos empreendedores que buscam independência e baixo investimento.

Se você está interessado em investir, veja a seguir algumas franquias baratas e promissoras que podem oferecer uma boa rentabilidade, além de uma gestão simplificada. As opções a seguir foram selecionadas com base em seu potencial de retorno e na facilidade de operação.

Invista pouco e conquiste grandes resultados com franquias acessíveis que oferecem retorno rápido e oportunidades de sucesso.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



1. Keep Charged: franquias de carregadores de celular

A Keep Charged (keepcharged.com.br/), lançada em 2019, é uma franquia inovadora que atua no setor de publicidade utilizando carregadores de celulares. A marca, que já está presente em 22 estados brasileiros, conquistou mais de 139 franqueados ao conectar marcas a consumidores de maneira eficiente.

Uma das grandes vantagens da Keep Charged é o baixo investimento inicial. Com apenas R$ 4,9 mil, o franqueado pode iniciar suas operações e potencialmente faturar cerca de R$ 2,5 mil por kit.

O retorno do investimento pode ocorrer em um período de 2 a 4 meses, o que torna essa franquia uma excelente opção para quem deseja começar a empreender rapidamente.

2. Mr Fit: franquias fast food saudável

A Mr Fit (www.redemrfit.com.br), uma rede de fast-food especializada em alimentação saudável, foi fundada em 2011 e já conta com mais de 886 unidades em 26 estados. O modelo de negócios da Mr Fit permite que o franqueado opere de forma home office, gerenciando as vendas por meio de aplicativos de entrega, sem precisar de um ponto físico ou funcionários.

O investimento inicial para abrir uma unidade da Mr Fit começa em R$ 6.999,00, e o faturamento mensal pode variar entre R$ 4 mil e R$ 30 mil.

O retorno do investimento está previsto para ocorrer entre 4 e 8 meses, o que é atrativo para quem busca flexibilidade e baixo custo de operação.

3. Doutor Sofá: limpeza de estofados

A Doutor Sofá (www.doutorsofa.com.br) é uma franquia especializada em limpeza de estofados, com mais de 280 unidades espalhadas por 25 estados, além de atuação no exterior.

A franquia oferece um modelo de operação simples, permitindo ao franqueado trabalhar de forma autônoma e obter uma alta margem de lucro.

O investimento inicial na Doutor Sofá começa em R$ 32 mil, com um faturamento médio mensal entre R$ 15 mil e R$ 30 mil. O retorno sobre o investimento pode ocorrer em até 6 meses, tornando-a uma opção atrativa para quem deseja ingressar no setor de serviços.

4. BM Vagas: recrutamento com tecnologia

A BM Vagas (www.bmvagas.com.br)atua no setor de recrutamento e seleção, utilizando tecnologia avançada, incluindo inteligência artificial, para otimizar os processos de seleção de profissionais.

O modelo de franquia é enxuto e permite que o franqueado opere sem funcionários, utilizando ferramentas digitais para prestar serviços a diversas empresas.

O investimento inicial na BM Vagas é de R$ 35 mil, com um faturamento médio mensal estimado em R$ 30 mil. O retorno do investimento pode ser alcançado em um período de 90 a 120 dias, o que a torna uma opção promissora para quem deseja empreender no mercado de recursos humanos.

5. Dona Help: franquias de serviços de limpeza personalizados

Por último, a Dona Help (donahelpbr.com.br) é uma franquia que oferece serviços de limpeza personalizados, tanto para residências quanto para empresas. Criada em 2024, a Dona Help se destaca pela personalização de seus serviços, permitindo atender a um grande número de clientes.

Embora o investimento inicial na Dona Help seja mais elevado, começando em R$ 41 mil, o faturamento médio mensal pode alcançar a impressionante marca de R$ 100 mil. A previsão de retorno do investimento varia de 10 a 14 meses, o que demonstra o potencial de lucro significativo para os franqueados.

Veja também:

Franquias acessíveis: Uma oportunidade de negócio com retorno garantido

Investir em franquias é uma alternativa viável para quem deseja empreender com um modelo de negócio já testado e aprovado no mercado.

As opções apresentadas, como Keep Charged, Mr Fit, Doutor Sofá, BM Vagas e Dona Help, oferecem não apenas um investimento acessível, mas também a promessa de retorno rápido. Portanto, antes de decidir, é fundamental que cada potencial franqueado avalie cuidadosamente suas necessidades, objetivos e o mercado em que deseja atuar.

Com a estratégia correta, é possível transformar pequenos investimentos em grandes oportunidades de sucesso.

