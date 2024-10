Vagas abertas! IF e Petrobras ofertam 400+ oportunidades; bolsas de R$ 858, corre pra ver

Uma parceria inovadora entre o Instituto Federal (IF) e a Petrobras está criando oportunidades valiosas para quem busca se qualificar profissionalmente.

Com a disponibilização de 473 vagas em cursos de qualificação gratuitos, o programa tem como objetivo atender a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os alunos que participam dessas aulas não apenas aprimoram suas habilidades, mas também têm a oportunidade de receber bolsas-auxílio, cujo valor varia de R$ 660 a R$ 858, dependendo do perfil do candidato.

Essa iniciativa é fundamental para oferecer suporte e capacitação a indivíduos que enfrentam desafios para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. Ao garantir acesso a formação de qualidade, o programa busca transformar a vida de muitos, oferecendo uma nova perspectiva profissional.

Com foco na inclusão e no empoderamento, essa ação se destaca como uma solução viável para aqueles que buscam uma chance de melhorar suas condições de vida. Assim, o programa se consolida como uma ponte entre a educação e a oportunidade, promovendo um futuro mais promissor para seus participantes.

Como funciona a iniciativa do IFPE e da Petrobras?

A parceria entre o IFPE e a Petrobras é parte do Programa Autonomia e Renda, que foi criado com o objetivo de oferecer qualificação profissional gratuita a pessoas de baixa renda. Os cursos são oferecidos presencialmente em áreas com alta demanda no mercado de trabalho, como soldador, montador de andaime, ajudante de tubulações, entre outros.

A duração dos cursos varia de quatro a dez meses e o foco principal são pessoas em condição de vulnerabilidade, priorizando grupos como mulheres, pessoas com deficiência, indivíduos negros, pardos, transgêneros, travestis, indígenas, quilombolas e refugiados.

Os cursos, oferecidos nos campi de Ipojuca e Caruaru, atendem diversas demandas do mercado, incluindo reforço em português e matemática, além de desenvolver competências socioemocionais. Os participantes selecionados recebem bolsas-auxílio mensais, sendo R$ 858 para mulheres com filhos de até 11 anos e R$ 660 para os demais candidatos.

Confira a distribuição de vagas

O programa oferece vagas em dois campi do IFPE, Ipojuca e Caruaru. A seguir, estão listadas as vagas disponíveis e suas respectivas durações:

Campus Ipojuca:

Ajudante de Instrumentação (30 vagas) – Manhã – Duração: 4 meses

(30 vagas) – Manhã – Duração: 4 meses Caldeireiro (60 vagas) – Manhã e Tarde – Duração: 10 meses

(60 vagas) – Manhã e Tarde – Duração: 10 meses Montador de Andaime (30 vagas) – Manhã – Duração: 5 meses

(30 vagas) – Manhã – Duração: 5 meses Pintor Industrial (15 vagas) – Manhã – Duração: 5 meses

(15 vagas) – Manhã – Duração: 5 meses Inspetor de Elétrica (26 vagas) – Manhã – Duração: 10 meses

Campus Caruaru:

Soldador (34 vagas) – Noite – Duração: 5 meses

(34 vagas) – Noite – Duração: 5 meses Montador de Andaime (60 vagas) – Manhã e Tarde – Duração: 5 meses

(60 vagas) – Manhã e Tarde – Duração: 5 meses Ajudante de Tubulações (94 vagas) – Manhã, Tarde e Noite – Duração: 4 meses

(94 vagas) – Manhã, Tarde e Noite – Duração: 4 meses Mecânico Montador de Máquinas (34 vagas) – Noite – Duração: 5 meses

(34 vagas) – Noite – Duração: 5 meses Instrumentista (60 vagas) – Manhã e Noite – Duração: 5 meses

(60 vagas) – Manhã e Noite – Duração: 5 meses Ajudante de Instrumentação (30 vagas) – Noite – Duração: 4 meses

Inscreva-se agora na oportunidade do IF!

Os interessados em participar dos cursos oferecidos pelo IFPE em parceria com a Petrobras devem preencher um formulário eletrônico disponível no site do Programa Autonomia e Renda Petrobras até o dia 16 deste mês.

A inscrição é completamente gratuita e, após preenchê-la, os candidatos precisarão anexar os documentos solicitados para confirmar sua participação no processo.

A seleção dos participantes será realizada por meio de um sorteio público, que está previsto para acontecer no dia 18 de outubro. Com as aulas iniciando em 11 de novembro, essa é uma oportunidade imperdível para quem deseja adquirir novas habilidades e garantir uma vaga no competitivo mercado de trabalho.

Não deixe essa chance passar. O programa é uma excelente maneira de impulsionar sua carreira e adquirir conhecimento em áreas com alta demanda. Aproveite essa oportunidade única e inscreva-se já!

