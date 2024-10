Aumente seu limente no Nubank em 2 passos simples! Não fique mais na mão

O Nubank, um dos principais bancos digitais do Brasil, continua a inovar no setor financeiro, oferecendo soluções práticas que facilitam a vida de seus clientes.

Em um cenário onde a demanda por crédito está em alta, o banco desenvolveu uma técnica eficaz para aqueles que desejam aumentar o limite do cartão de crédito de forma simples e rápida.

Essa nova abordagem, integrada à plataforma digital da fintech, traz mais liberdade aos usuários, eliminando a necessidade de passar por processos complexos ou demorados. Essa inovação é especialmente importante para clientes que enfrentam dificuldades para conseguir um limite de crédito na Nubank, algo bastante comum entre os consumidores.

Agora, esses clientes têm a oportunidade de melhorar sua situação financeira, utilizando as novas funcionalidades que a instituição disponibiliza. O novo recurso, denominado “Nu Limite Garantido”, é a solução ideal para quem busca um aumento de limite de maneira rápida e segura.

O que é o “Nu limite garantido”?

O “Nu Limite Garantido” foi desenvolvido especificamente para clientes que desejam elevar o limite do cartão de crédito sem complicações. A funcionalidade surgiu inicialmente com o objetivo de permitir que os usuários utilizassem investimentos em uma “Caixinha” no aplicativo como garantia para obter um limite adicional.

Com essa ferramenta, os clientes que já possuíam uma quantia aplicada podiam transferir parte desse valor para garantir um aumento no limite do cartão. Dessa forma, quanto maior o valor alocado na Caixinha, maior será o limite de crédito disponível.

Recentemente, essa funcionalidade foi expandida para permitir que investimentos no Tesouro Direto também sejam utilizados como garantia. Essa mudança traz uma nova dimensão ao acesso ao crédito, tornando-o ainda mais acessível e flexível para os clientes do Nubank.

Como funciona o aumento do limite?

O processo para aumentar o limite através do “Nu Limite Garantido” é extremamente simples e pode ser realizado diretamente no aplicativo do Nubank. Para iniciar, o cliente deve acessar a seção de cartão de crédito e clicar em “Meus limites”.

Em seguida, será possível selecionar o valor dos investimentos no Tesouro Direto que deseja utilizar como garantia para o aumento do limite. A principal vantagem desse recurso é a possibilidade de garantir um aumento no limite de crédito sem recorrer a outros tipos de crédito.

Isso representa uma grande evolução na flexibilidade financeira dos usuários, permitindo que aproveitem seus investimentos de maneira estratégica. Assim, a expansão do “Nu Limite Garantido” se revela como uma oportunidade valiosa para os clientes que buscam otimizar sua situação financeira.

Tipos de investimentos aceitos

Os limites no Nubank, especialmente com a nova funcionalidade do “Nu Limite Garantido”, oferecem aos usuários várias opções para personalizar seus créditos de acordo com suas necessidades. Os tipos de investimento que podem ser utilizados como garantia incluem o Tesouro Selic, Tesouro IPCA+ e títulos prefixados.

Essa diversidade proporciona uma alternativa vantajosa para os clientes que já têm investimentos na plataforma. O Nubank também se encarrega de selecionar automaticamente os ativos com menor volatilidade, caso o cliente tenha mais de um desses investimentos aplicados.

Isso oferece mais segurança e tranquilidade ao usuário, que pode se sentir seguro ao utilizar seus investimentos como garantia. A nova modalidade é ideal para aqueles que buscam aumentar o limite do cartão de crédito sem realizar novas aplicações ou movimentações financeiras complexas.

Limite total e elegibilidade

Atualmente, com essa funcionalidade, o limite total disponível pode chegar até R$ 150 mil, somando o limite pré-aprovado e o valor do “Nu Limite Garantido”. Esse valor pode representar uma grande oportunidade para muitos clientes que necessitam de maior flexibilidade financeira.

No entanto, é importante destacar que essa funcionalidade será liberada de forma gradual, e apenas os usuários elegíveis terão acesso à expansão do limite. Para garantir que todos os clientes possam usufruir dessa novidade, o Nubank está realizando análises criteriosas para determinar a elegibilidade dos usuários.

Essa abordagem cuidadosa é crucial para assegurar que a funcionalidade seja utilizada de forma responsável e eficaz, beneficiando aqueles que realmente necessitam de um aumento no limite de crédito.

Confira também:

Nubank inova com o “Nu limite garantido” e reforça compromisso com clientes

Em resumo, o Nubank se destaca mais uma vez no mercado financeiro ao introduzir o “Nu Limite Garantido”, que oferece uma solução prática e inovadora para aumentar o limite do cartão de crédito.

Essa funcionalidade não apenas facilita o acesso ao crédito, mas também permite que os clientes utilizem seus investimentos de forma estratégica, proporcionando maior segurança e controle financeiro.

Assim, o Nubank reafirma seu compromisso em transformar a experiência bancária de seus clientes, tornando-a mais simples, acessível e eficiente.

Assista: