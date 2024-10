Desafiamos as IAs: Gemini VS ChatGPT; quem se deu melhor nessas 4 tarefas?

A disputa entre chatbots de inteligência artificial tem aquecido o cenário tecnológico, e dois grandes concorrentes emergem como protagonistas: o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, da Google.

Desde seu lançamento em 2022, o ChatGPT tornou-se um ícone global no uso de IAs, atraindo uma base impressionante de 200 milhões de usuários ativos semanalmente. Esse sucesso gerou a pressão sobre outras empresas para desenvolverem alternativas que superem suas capacidades.

O Gemini, apresentado ao público em 2023, prometeu não apenas competir, mas também oferecer soluções mais eficientes em diversas funções. Mas será que ele cumpriu suas promessas?

Para avaliar o desempenho de cada IA, realizamos uma série de testes focados em quatro tarefas principais: resolução de problemas matemáticos, criação de textos criativos, geração de imagens e interpretação de imagens. Vamos explorar os resultados dessas comparações e descobrir qual dessas ferramentas se destacou.

A competição entre Gemini e ChatGPT revela qual inteligência artificial se sobressaiu em quatro desafiadoras tarefas, trazendo novas perspectivas sobre suas capacidades.(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



1. Resolução de problemas matemáticos

No primeiro teste, comparamos o desempenho do ChatGPT e do Gemini em problemas matemáticos, utilizando exemplos de um caderno da PUC de Goiás. O primeiro desafio consistiu na operação “2 + 8 – 3 – 5 + 15”. Ambas as IAs responderam corretamente, alcançando o resultado de 17 e explicando o raciocínio de forma clara.

Em um segundo teste, propusemos uma expressão matemática mais elaborada: “{[(8 · 4 + 3) ÷ 7 + (3 + 15 ÷ 5) · 3] · 2 – (19 – 7) ÷ 6} · 2 + 12”. O resultado esperado era 100. O ChatGPT dividiu a explicação em três etapas, demonstrando cada passo até chegar à resposta correta.

O Gemini, embora tenha apresentado uma explicação mais longa, composta por nove etapas, errou ao afirmar que o resultado final era 244. Essa diferença de desempenho evidencia a importância da precisão nas explicações.

2. Criação de textos criativos

Outro uso comum das inteligências artificiais é na escrita criativa. Para testar essa habilidade, pedimos que o ChatGPT e o Gemini criassem um poema sobre o TechTudo, um portal de tecnologia. Ambos os textos, embora semelhantes, continham termos e frases coincidentes, como “navegar em um mar digital” e a comparação do portal a um “farol”.

O poema do Gemini se destacou pela objetividade, incluindo elementos específicos do site em cada estrofe, como categorias de matérias e formatos de conteúdo, como notícias e guias.

Em contrapartida, o ChatGPT apresentou algumas estrofes mais gerais, mas também abordou os guias e tutoriais, além de mencionar editorias populares, como apps e produtos eletrônicos. Esse resultado reflete como as abordagens podem variar em criatividade e especificidade.

3. Geração de imagens

A capacidade de criar imagens é um dos recursos mais interessantes das novas IAs. O ChatGPT liberou a funcionalidade de geração de imagens para usuários gratuitos em agosto deste ano, utilizando o modelo DALL·E 3.

Para testá-lo, solicitamos uma “imagem realista de animais numa floresta”. O resultado foi impressionante, com uma rica variedade de detalhes, iluminação realista e uma grande diversidade de animais.

Por outro lado, o Gemini também possui um modelo de geração de imagens, conhecido como Imagen 3, que promete alta qualidade e detalhes impressionantes. Ao solicitar a mesma imagem, o resultado foi menos elaborado, apresentando uma iluminação básica e apenas dois animais, contrastando com a riqueza visual do ChatGPT.

4. Interpretação de imagens

A habilidade de interpretar imagens é outra função que as IAs oferecem. Para testar essa capacidade, enviamos uma captura de tela da página inicial do TechTudo para ambos os chatbots. O ChatGPT analisou a imagem, descrevendo as categorias do menu superior e mencionando o destaque sobre o prêmio iBest 2024, além de entender as matérias exibidas.

O Gemini, por sua vez, forneceu uma análise mais detalhada. Ele abordou todas as categorias do menu, comentou sobre o campo de busca e o menu lateral. O banner do prêmio iBest 2024 foi mencionado, e as matérias em destaque foram analisadas de maneira eficaz.

Além disso, o Gemini ofereceu informações adicionais sobre o layout da página e o tipo de conteúdo encontrado no portal, instigando o usuário a fazer perguntas específicas. Essa capacidade de engajamento é um diferencial importante.

Confira também:

A evolução das IAs e suas abordagens

Os testes mostraram que ChatGPT e Gemini têm pontos fortes e fracos distintos. O ChatGPT se saiu melhor na resolução de problemas matemáticos e na criação de imagens, enquanto o Gemini se destacou na interpretação de imagens e na produção de textos criativos e objetivos.

Essa comparação ressalta a evolução das IAs e a diversidade de abordagens que cada plataforma pode oferecer. A escolha entre ChatGPT e Gemini depende, em última análise, das necessidades específicas de cada usuário.

Ambas as ferramentas continuam a evoluir e a influenciar a maneira como interagimos com a tecnologia. À medida que o campo da inteligência artificial avança, novas funcionalidades e melhorias certamente surgirão, levando a uma competição saudável e a um aumento nas opções disponíveis para o público.

Assista: