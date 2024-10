Se proteja! Golpe do FGTS mais comum do que imagina; tudo o que você precisa saber aqui

Nos últimos tempos, o golpe do FGTS tem se tornado uma preocupação crescente entre os brasileiros.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um recurso importante, constituído por depósitos mensais feitos pelo empregador, representando 8% dos salários e outras remunerações dos trabalhadores. Este fundo foi criado para oferecer proteção financeira aos empregados que são demitidos sem justa causa.

No entanto, com o aumento dos ataques cibernéticos e das fraudes financeiras, muitos cidadãos se tornaram alvos de golpistas que buscam acesso indevido a esses recursos. A vulnerabilidade do FGTS se deve ao fato de que os valores depositados só podem ser acessados em situações específicas, como demissões, aposentadorias ou aquisições de imóveis.

Por isso, os golpistas têm se aproveitado dessa condição para aplicar golpes e sacar indevidamente os recursos. O cenário atual demanda uma maior conscientização por parte dos trabalhadores para evitar que se tornem vítimas de fraudes.

O golpe do FGTS está se tornando alarmantemente comum; é essencial que os trabalhadores estejam alertas e informados para proteger seus recursos financeiros.(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

O que é o golpe do FGTS?

O golpe do FGTS consiste em uma prática criminosa onde indivíduos se fazem passar por representantes da Caixa Econômica Federal (CEF). Eles contatam potenciais vítimas através de mensagens fraudulentas, principalmente pelo WhatsApp ou e-mail, afirmando que há valores disponíveis para saque.

Esses golpistas costumam incluir links para sites falsos, onde solicitam dados pessoais e bancários, além de enganar os trabalhadores a realizar depósitos ou transferências em troca de promessas enganosas de liberação de valores do FGTS.

Essas ações fraudulentas podem resultar em saques indevidos do FGTS e, em alguns casos, até no uso dos dados pessoais das vítimas para a contratação de empréstimos ou a abertura de contas bancárias de forma irregular. Portanto, é essencial que os cidadãos estejam cientes desse tipo de golpe e tomem precauções para proteger seus dados e finanças.

O que fazer em caso de golpe?

Se você suspeita que seu FGTS foi sacado sem sua autorização, especialmente em contextos como empréstimos online, é fundamental agir rapidamente. O primeiro passo é verificar seu saldo no aplicativo do FGTS. Caso identifique qualquer irregularidade, dirija-se imediatamente a uma agência da Caixa Econômica Federal. Abaixo estão as etapas recomendadas para lidar com essa situação:

Coleta de informações: Junte todas as evidências possíveis, como prints de conversas, e-mails suspeitos e extratos do FGTS. Registro de ocorrência: Faça um boletim de ocorrência online, anexando as provas coletadas. Este passo é crucial para formalizar a denúncia. Contestação do saque: Com o boletim em mãos, compareça a uma agência da Caixa e solicite a abertura de um processo de contestação. A instituição tem até 60 dias para responder à solicitação. Ação legal: Se a resposta da Caixa for negativa ou o prazo não for cumprido, considere a contratação de um advogado para explorar medidas judiciais.

Como identificar se você caiu em um golpe do FGTS?

Para saber se você foi vítima de um golpe relacionado ao FGTS, verifique se formalizou um contrato de “Antecipação Saque-Aniversário”. Essa informação pode ser consultada no site Registrato, do Banco Central.

Siga este passo a passo:

Acesso ao Registrato: Entre no site e faça login com sua conta gov.br. Autorização dos dados: Aceite os termos para uso dos dados pessoais. Consulta de empréstimos: Em “Empréstimos e Financiamentos”, clique em “Consultar”. Solicitação de relatório: Insira os meses de referência e clique em “Gerar relatório” para verificar se existem movimentações não autorizadas.

Dicas de segurança para evitar fraudes no FGTS

Proteger-se contra fraudes é essencial. Aqui estão algumas dicas práticas para garantir a segurança de suas informações e valores:

Monitore seu saldo: Utilize regularmente o aplicativo do FGTS para acompanhar seu saldo e movimentações.

Utilize regularmente o aplicativo do FGTS para acompanhar seu saldo e movimentações. Desconfie de mensagens suspeitas: Evite abrir links de fontes desconhecidas e não clique em mensagens que parecem ser de instituições financeiras.

Evite abrir links de fontes desconhecidas e não clique em mensagens que parecem ser de instituições financeiras. Verifique a fonte de informações: Sempre confirme a veracidade de notícias que recebam por e-mail ou redes sociais.

Sempre confirme a veracidade de notícias que recebam por e-mail ou redes sociais. Não compartilhe dados bancários: Jamais forneça informações pessoais ou financeiras para pessoas ou sites não confiáveis.

Jamais forneça informações pessoais ou financeiras para pessoas ou sites não confiáveis. Cuidado com sites duvidosos: Verifique se o site que você está acessando é seguro e conhecido.

Verifique se o site que você está acessando é seguro e conhecido. Mantenha suas senhas seguras: Troque suas senhas regularmente e utilize combinações difíceis de adivinhar.

Alertas da Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal também disponibiliza algumas orientações para proteger os usuários. Os principais cuidados incluem:

Não solicitar senhas: A Caixa não entra em contato para pedir suas senhas ou dados bancários.

A Caixa não entra em contato para pedir suas senhas ou dados bancários. Não recolher cartões: Não aceitem o recolhimento de cartões, mesmo que cancelados ou com defeito.

Não aceitem o recolhimento de cartões, mesmo que cancelados ou com defeito. Evitar depósitos em contas: A instituição não solicita que clientes façam depósitos em contas externas.

A instituição não solicita que clientes façam depósitos em contas externas. Cuidado com links: Não clique em links enviados via SMS ou que solicitem atualização cadastral.

Veja também:

Como consultar o extrato do FGTS?

Os trabalhadores podem consultar o extrato do FGTS facilmente pelo aplicativo ou pelo internet banking da Caixa. Para realizar a consulta pelo aplicativo, siga os passos:

Acesso ao aplicativo: Abra o aplicativo do FGTS. Selecione “Meu FGTS”: Clique na opção para visualizar suas contas. Visualização do extrato: Escolha a conta FGTS desejada e clique para gerar um extrato em PDF.

Pela internet banking, acesse (www.caixa.gov.br) e siga os passos descritos na plataforma. É fundamental estar sempre atento e informado sobre as movimentações do FGTS para evitar prejuízos financeiros e proteger seu patrimônio. Com o conhecimento adequado, você pode se proteger contra fraudes e garantir a segurança de seus recursos.

